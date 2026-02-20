ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22327110 www.24chasa.bg

"Нафтогаз": Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура в Полтавска област

СНИМКА: Пиксабей

Руски дронове удариха украинска петролна и газова инфраструктура в централната украинска Полтавска област, като причиниха щети и предизвикаха пожар, съобщи днес държавната енергийна компания на Украйна „Нафтогаз", цитирана от Ройтерс.

„Това беше още една целенасочена атака срещу нашата петролна и газова инфраструктура. От началото на година врагът атакува съоръжения на „Нефтогаз Груп" над 20 пъти", написа във Фейсбук главният изпълнителен директор Сергий Корецкий, предава БТА.

Вчера Русия атакува критична и енергийна инфраструктура в Миколаевска област с дронове „Шахед", причинявайки прекъсване на електроснабдяването в 55 селища.

Ръководителят на военната администрация на областта Виталий Ким каза, че към 6 ч. тази сутрин само шест селища са били без ток.

Балистична ракета „Искандер-М"е била изстреляна срещу открит терен във Воронежка област.

От 19 ч. снощи украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 107 от 128 дрона, с които Русия атакува Украйна.

