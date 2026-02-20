Над 100 случая на бебешки млека с токсин в Европа, три бебета са в болница

Три бебета в Испания са били приети в болница, след като са консумирали адаптирани млека, съдържащи токсина цереулид. Средната възраст на засегнатите новородени е около четири месеца, съобщава Kronen Zeitung. Общо 41 кърмачета в страната са проявили стомашно-чревни симптоми през последните два месеца, като всички хоспитализирани вече са изписани. От Министерството на здравеопазването уточняват, че от пазара са изтеглени няколко партиди от засегнатото адаптирано мляко.

По данни на Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, отравянето с цереулид обикновено протича с по-леки симптоми. При новородени и бебета под шестмесечна възраст обаче рискът от по-тежко протичане и дехидратация е по-висок.

Европейските власти посочват още, че заради продължаващото изтегляне на продукти от търговската мрежа, към момента вероятността от излагане на риск за бебетата в Европа се счита за ниска.

Докладът на центъра обхваща над 100 случая в седем европейски държави и около 30 хоспитализации, като не всички правителства са предоставили информация за състоянието на засегнатите деца. Освен Испания, най-много случаи се разследват във Франция – с 11 хоспитализирани и два смъртни случая – както и в Обединеното кралство, където 44 деца са проявили симптоми на отравяне.