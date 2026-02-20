САЩ се противопоставиха на идеята за глобална система за управление на изкуствения интелект

Организацията на обединените нации (ООН) обмисля създаването на комисия, която да разгледа възможността за „човешки контрол" върху изкуствения интелект. Това обяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш по време на форума „Среща на върха за въздействието на изкуствения интелект в Индия" (India AI Impact Summit), провеждащ се в Делхи, като призова за „по-малко спекулации и по-малко страхове" около темата, предаде Франс прес.

„Науката информира, но хората вземат решенията. Нашата цел е да превърнем човешкия контрол в техническа реалност, а не в лозунг", заяви Гутериш в реч по време на форума, предава БТА.

Той обяви, че ще бъде сформирана комисия от 40 международни учени, която да допълни познанията за изкуствения интелект и да оцени реалното му въздействие върху икономиките и обществата, така че всички държави - независимо от капацитета им в областта на ИИ, да разполагат с еднаква яснота по темата.

„Ако искаме изкуственият интелект да служи на човечеството, нашата политика не може да се основава на предположения, сензации или дезинформация. Нуждаем се от факти, на които можем да вярваме и които можем да споделяме", подчерта генералният секретар на организацията.

По думите му, след като бъде изяснено какво могат и какво не могат да правят тези технологии, ще може да се предприемат по-ефективни и съобразени с риска защитни мерки.

„Навлизаме в неизвестното. Иновациите, свързани с изкуствения интелект, се развиват със скоростта на светлината и изпреварват колективната ни способност да ги разберем, а още повече да ги управляваме", изтъкна Гутериш.

„Посланието е по-малко сензации, по-малко страхове, повече факти и доказателства", заключи той.

Майкъл Крациос, главен съветник на президента на САЩ по политиката в областта на науката и технологиите и ръководител на американската делегация на форума, заяви, че Вашингтон „категорично" отхвърля всякаква глобална система за управление на изкуствения интелект, допълва АФП. Той призова да се се преодолеят „идеологическите обсесии относно рисковете".

„Както администрацията на Тръмп многократно е заявявала - ние категорично отхвърляме глобална регулация на ИИ", каза той, като допълни, че развитието на технологиите няма да доведе до по-добро бъдеще, ако бъде подчинено на бюрокрация и централизирано управление.

Майкъл Кратсиос подчерта, че „международният дебат за ИИ се е развил и отбеляза, че самото име на Срещата на върха се е променило от „сигурност на изкуствения интелект" на „въздействие на изкуствения интелект"

„Това очевидно е положително развитие", заяви Кратсиос, изразявайки мнение, че „твърде много международни форуми, като например Глобалния диалог на ООН за управлението на изкуствения интелект, насърчават обща атмосфера на страх".

„Трябва да заменим този страх с надежда", настоя Крациос, като подчерта потенциала на изкуствения интелект да „подпомага човешкото развитие и да създава безпрецедентен просперитет". Той добави, че „идеологическите обсесии за рисковете, например климатични или социални, са претекст за бюрократично и централизирано управление" и „под претекст за сигурност увеличават риска ИИ да бъде използван за тираничен контрол".

Кратсиос аргументира, че фокусът върху сигурността и спекулативните рискове „забавя конкурентната екосистема, укрепва утвърдените играчи и изолира развиващите се страни от пълноценно участие в икономиката на ИИ".