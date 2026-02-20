ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукерско шествие променя организацията на движение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22327462 www.24chasa.bg

Отменят полети на летищата в Мюнхен и Виена заради снежни бури

2504
Самолет Снимка: Рixabay

Силни снеговалежи доведоха до ограничения и отменени полети на летищата в Мюнхен и Виена.

Зимната обстановка в Бавария в четвъртък и през нощта срещу петък предизвика затруднения както по пътищата, така и във въздушния транспорт. На хлъзгавите настилки са регистрирани множество пътни инциденти, а на най-голямото баварско летище - Летище „Франц Йозеф Щраус" - са отчетени закъснения и отменени полети, предават германски медии, предава БТА.

От летището в Мюнхен съобщиха, че поради силния снеговалеж са възможни допълнителни забавяния и отмени на полети през целия днешен ден. Пътниците са призовани да проверяват предварително статуса на своите полети чрез съответните авиокомпании. По информация на оператора ограниченията могат да продължат до утре.

Междувременно и Международно летище Виена временно преустанови част от дейността си заради неблагоприятните метеорологични условия. Отменени са множество полети.

Справка в сайтовете и на двете летища сочи, че засега днешните полети до София не са отменени.

Самолет Снимка: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание