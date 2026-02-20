Отменят полети на летищата в Мюнхен и Виена заради снежни бури

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силни снеговалежи доведоха до ограничения и отменени полети на летищата в Мюнхен и Виена.

Зимната обстановка в Бавария в четвъртък и през нощта срещу петък предизвика затруднения както по пътищата, така и във въздушния транспорт. На хлъзгавите настилки са регистрирани множество пътни инциденти, а на най-голямото баварско летище - Летище „Франц Йозеф Щраус" - са отчетени закъснения и отменени полети, предават германски медии, предава БТА.

От летището в Мюнхен съобщиха, че поради силния снеговалеж са възможни допълнителни забавяния и отмени на полети през целия днешен ден. Пътниците са призовани да проверяват предварително статуса на своите полети чрез съответните авиокомпании. По информация на оператора ограниченията могат да продължат до утре.

Междувременно и Международно летище Виена временно преустанови част от дейността си заради неблагоприятните метеорологични условия. Отменени са множество полети.

Справка в сайтовете и на двете летища сочи, че засега днешните полети до София не са отменени.