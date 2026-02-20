Епстийн обмислял инвестиции в музикална компания, за да се добере до жени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джефри Епстийн е обмислял инвестиция в музикалната компания EMI, след като неговият сътрудник Дейвид Стърн изглежда е намекнал, че това може да предостави достъп до жени, показват наскоро публикувани имейли.

Стърн е написал на осъдения за сексуални престъпления, че музикалната индустрия е „свързана с П" – така Епстийн често наричал някои жени, според имейлите, наскоро публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), пише Би Би Си.

Епстийн е отговорил, че проявява интерес.

Стърн е германски бизнесмен, базиран в Лондон, близък е до бившия принц Андрю Маунтбатен-Уиндзор, ръководил стартъпа му Pitch@Palace.

Той е действал като посредник в преговорите с Андрю относно финансовите проблеми на Сара Фъргюсън и има връзки с Китай.

Много от имейлите му до Епстийн са сигнализирали за потенциални сделки. През февруари 2010 г. той препраща кратка новина за финансовите проблеми на EMI по това време.

„Проблемна индустрия, но свързана с П", пише Стърн на Епстийн.

За рождени дни и новогодишни поздрави Стърн пожелавал на Епстийн „много П". Веднъж предложил да осигури билети за модно шоу, „за да разгледа китайски П".

Той изпращал на Епстийн „П фактор" за местата, които посещавал, като дал на испанския остров Ибиса 9/10, а на 50-ия рожден ден на Сара Фъргюсън – 0,2/10. По това време Епстийн обмислял да поиска помощта на Стърн за инвестиция в EMI, а лорд Манделсън е бил първи министър и министър на бизнеса във Великобритания.

Стърн казал, че е „твърде рано да се включва Манделсън, преди да знам повече".

Изглежда, че Епстийн е изпратил имейл до лорд Манделсън няколко дни по-късно, с текста: „моля, изпрати ми контактите на Бен... или нека той да ми се обади относно EMI."

В отговор лорд Манделсън изглежда казва: „Дадено на [скрита информация]. Имейлът е [скрита информация]. Разговор за EMI??"

Не е ясно точно кой е „Бен".

Епстийн изпратил още един имейл до Стърн, в който предлага, че ако сделката се осъществи, ще назначи американския бизнесмен и бивш главен изпълнителен директор на Sony Music Томи Мотола за ръководител.

Той пише: „Моят приятел е Томи Мотола, бивш шеф на Sony, бих искал той да бъде включен, за да оправи нещата."

Името на Мотола се среща повече от 700 пъти в наскоро публикуваните файлове на DOJ. Появата му в тях не е признак за неправомерни действия. Предложената сделка на Епстийн не се осъществила – основният кредитор на EMI, CitigrouP, в крайна сметка поема контрола над компанията.

Въпреки това през 2011 г. кръгът около Епстийн все още обсъждал покупка на EMI.

Кевин Лоу, бизнесмен от щата Кънектикът, който често контактувал с Епстийн, пише: „Кажи на твоя приятел Андрю от Великобритания, ако се интересува от EMI, както обсъждахме, мога да го включа в синдикат с KKR."

Не е ясно дали „приятелят" на Епстийн тук се отнася за Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Лоу заявява, че „никога не е кандидатствал за EMI с никаква група, нито е имал бизнес сделка с Епстийн", и че не познава бившия принц.

Стърн изглежда, че все още се интересува от придобиване на звукозаписна компания през 2011 г. Той пише: „EMI може да се появи за продажба. Може да представлява интерес за китайците, ако се структурират правилно. Също така, почти сигурно, страхотен актив за П!"

Въпреки това Епстийн не купува компанията тогава.

През ноември 2011 г. CitigrouP разделя EMI на две части, а следващата година я продава на Universal и консорциум, включващ Sony и звукозаписния изпълнител Дейвид Гефен.

Файловете на DOJ показват и други обсъждания между Епстийн и сътрудници за купуване на модни агенции и бизнеси, свързани с модата, които също не се осъществяват.