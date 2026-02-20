Кремъл: Не можем да кажем кога и къде ще е следващият кръг от мирните преговори за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че все още не може да каже кога и къде ще се състои следващият кръг от мирните преговори за Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес ТАСС съобщи, цитирайки свой източник, че следващият кръг от преговорите ще се състои в Женева с участието на делегации от Русия, Украйна и САЩ.

Кремъл заяви още, че отношенията с Япония са сведени до нула заради "враждебната" позиция на Токио към Русия и че не се водят преговори за сключване на мирен договор.

Японската министър-председателка Санае Такаичи каза по-рано днес в реч си по случай встъпването си длъжност пред японския парламент, че Токио ще се стреми да уреди териториалния въпрос с Русия и да подпише мирен договор.

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война, като основна пречка за това е спорът за Курилските острови, които Токио нарича Северните територии, посочва Ройтерс.