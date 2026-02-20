Обвиненията за сексуален тормоз срещу бившия принц Андрю се множат, може да го съдят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестът на бившия принц Андрю Маунбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба със служебно положение дава на полицията възможност да започне дело, че той е бил предполагаема част от схемата за сексуален трафик на починалия финансист Джефри Епстийн.

Бившият херцог на Йорк беше задържан по подозрение за злоупотреба със служебно положение след обиск в дома му в Сандрингам на 66-ия му рожден ден вчера.

Той изглеждаше видимо шокиран, когато напусна полицейския участък в Ейлшам, Норфолк, късно снощи след повече от 11 часа в ареста, като е бил третиран като „обикновен криминален заподозрян", пише "Дейли Мейл".

Колона от полицейски автомобили влезе в Роял Лодж, Уиндзор, тази сутрин, докато претърсванията в бившия му дом продължават. Патрулна кола пристигна в Ууд Фарм, Сандрингам, в 6 сутринта, където Андрю пребивава.

Детективите разследват поведението на Андрю като търговски пратеник на Обединеното кралство, след като имейли от т.нар. досиета "Епстийн" подсказват, че той може да е споделял поверителна информация със своя приятел педофил, включително доклади от официалните си посещения и потенциални инвестиционни възможности.

Водещи британски юристи обаче смятат, че полицията, която претърсва домовете на Андрю и има достъп до устройствата му, вече може да разшири разследването към евентуални сексуални престъпления.

Разкритията от досиетата "Епстийн" показват, че Андрю е бил в полезрението на американските правоохранителни органи, включително на Федералното бюро по разследванията (ФБР), в продължение на близо 15 години.

Маркус Джонстоун, водещ адвокат по наказателно право, специализиран в сексуални престъпления, смята, че арестът ще позволи на разследващите да търсят доказателства, свързани със сексуални престъпления, включително твърдения, че Андрю е допускал жертви на трафик в Бъкингамския дворец.

Ричард Скорър, ръководител на отдела по дела за насилие в кантората "Слейтър и Гордън", заяви, че ако прокуратурата изгради дело, което убеди съдебните заседатели, че Андрю е злоупотребил с позицията си, за да има сексуални отношения с млади жени, той може да бъде преследван по това основание.

Случаят ескалира, след като бившият премиер на Великобритания Гордън Браун е предоставил нови доказателства на поне четири британски полицейски сили относно „трафикирани момичета и жени". Той настоява за широко разследване.

Браун разкри, че частният самолет Boeing 727–100 на Епстийн, наричан „Лолита Експрес", е кацал около 90 пъти във Великобритания.

Междувременно кралят Чарлз III заяви, че законът трябва да следва своя ход. В лично изявление той изрази „дълбока загриженост" и подчерта пълната подкрепа на кралското семейство към разследването.

Полицията потвърди, че мъж на около 60 години е бил арестуван в Норфолк по подозрение за злоупотреба със служебно положение. Заместник-началникът на полицията Оливър Райт заяви, че е започнато официално разследване и че ще бъде защитена обективността и независимостта на процеса.

Случаят предизвика безпрецедентна криза за монархията, като експерти предупреждават, че разследването може да продължи месеци, а евентуално повдигане на обвинения ще бъде решено съвместно с Кралската прокуратура.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „много натъжен" от новината за ареста и определи ситуацията като „много тъжна" за кралското семейство.