Външните министри на Русия и Иран обсъдиха иранската ядрена програма

Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров обсъди иранската ядрена програма с иранския външен министър Абас Арагчи, заяви днес в комуникационното приложение "Телеграм" руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Двамата министри обсъдиха и американско-иранските непреки контакти в Женева, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Лавров и Арагчи "размениха мнения по текущата ситуация около иранската ядрена програма, включително с оглед на резултатите от американско-иранските непреки контакти в Женева. Руската страна изразява подкрепа за преговорния процес, който има за цел търсенето на справедливи политическо-дипломатически решения при спазване на законните права на Иран и в съответствие с Договора за неразпространение на ядрените оръжия".

Съобщено бе, че разговорът се е състоял по инициатива на Иран.

