Македонският външен министър поиска среща с Надежда Нейнски

Тимчо Муцунски КАДЪР: Екс/@TimcoMucunski

Македонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че е инициирал двустранна среща с новоназначения български външен министър Надежда Нейнски.

„Днес проведох телефонен разговор с новоназначения министър на външните работи на Република България, Надежда Нейнски. Предадох ѝ искрените си поздравления за назначаването и ѝ пожелах успех в изпълнението на служебните ѝ задължения", написа Муцунски в своя профил във Facebook.

„В разговора подчертах, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество. Същевременно инициирах двустранна среща, която да се проведе в предстоящия период", добави македонският министър, съобщи БГНЕС.

