Задържаха 40 души в акции срещу организираната престъпност в Турция

Турските сили по сигурността са предприели едновременни координирани операции срещу организираната престъпност в Истанбул и окръзите Адана, Коджаели, Сивас и Сакария.
По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер, операциите са били предприети след продължителни разузнавателни действия срещу организирани престъпни групи, предава БТА.
В резултат на проследяване е установено, че групи и лица са организирали или са замесени в 55 престъпления, извършени в Истанбул и четирите окръга.
При операциите са задържани 40 души, заподозрени за организиране и участие в престъпленията.
Операциите са проведени едновременно под координацията на Главната прокуратура на Истанбул с участието на екипи от отделите за разузнаване, борба срещу безредиците, както и на екипи за специални операции към дирекциите по сигурността в Истанбул и другите окръзи.
Към момента продължават разпитите на задържаните в полицейските управления, посочва ТРТ Хабер.