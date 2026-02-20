ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път Куба разреши на частни компании да вн...

Задържаха 40 души в акции срещу организираната престъпност в Турция

Турските сили по сигурността са предприели едновременни координирани операции срещу организираната престъпност в Истанбул и окръзите Адана, Коджаели, Сивас и Сакария.

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер, операциите са били предприети след продължителни разузнавателни действия срещу организирани престъпни групи, предава БТА.

В резултат на проследяване е установено, че групи и лица са организирали или са замесени в 55 престъпления, извършени в Истанбул и четирите окръга.

При операциите са задържани 40 души, заподозрени за организиране и участие в престъпленията.

Операциите са проведени едновременно под координацията на Главната прокуратура на Истанбул с участието на екипи от отделите за разузнаване, борба срещу безредиците, както и на екипи за специални операции към дирекциите по сигурността в Истанбул и другите окръзи.

Към момента продължават разпитите на задържаните в полицейските управления, посочва ТРТ Хабер.

