Германия призова Турция да освободи кореспондента на "Дойче веле" в Анкара

Германският министър на културата Волфрам Ваймер призова Турция незабавно да освободи кореспондента на "Дойче веле" в Анкара Алиджан Улудаг, който бе задържан снощи по обвинения в „обида към президента" и „разпространение на невярна информация" чрез публикации в платформата Екс, предаде ДПА.

„Призовавам турското правителство да гарантира, че Алиджан Улудаг ще бъде незабавно освободен от ареста", заяви Ваймер пред ДПА, цитиран от БТА.

„Журналистическата работа не е престъпление. Обвиненията на турското правителство срещу журналиста са неоснователни и затова той трябва да бъде освободен. "Дойче веле" и нейните служители трябва да могат да работят свободно и да отразяват независимо събитията в Турция", коментира още Ваймер.

По информация на "Дойче веле" Улудаг е бил арестуван от около 30 полицаи пред семейството си. Той е бил прехвърлен в централата на най-висшата полицейска власт в Истанбул, където трябва да се яви пред съдия.

Медията отбелязва също, че апартаментът на Улудаг е бил претърсен и е била иззета компютърна техника.

По данни на "Дойче веле" обвиненията срещу журналиста са свързани с публикация в социалната мрежа Екс отпреди около 18 месеца, в която той критикува правителствени мерки, които са освободили заподозрени членове на Ислямска държава, и обвинява служители в корупция.

Директорът на германската медия Барбара Масинг също определи обвиненията срещу журналиста за неоснователни, като подчерта добрите контакти и достъпа до важни източници като причина за това Улудаг да бъде възприеман като „заплаха" за турското правителство.

Тя също призова за незабавното освобождаване на кореспондента, като заяви: „Фактът, че журналист е извлечен от 30 полицаи и отведен в Истанбул, сякаш е сериозен престъпник, е умишлен акт на сплашване и показва колко силно е потисната свободата на пресата" (в Турция).

Много журналисти се намират в затвори в Турция, която заема 159-о място от 180 държави в индекса за свобода на медиите на неправителствената организация „Репортери без граници", а голяма част от медиите в страната остават под пряк или косвен контрол на правителството, отбелязва още ДПА.