Украйна разкри руска група, планирала убийствата на публични фигури (Снимки)

Руска група за покушения, обвинена в планиране на високопрофилни убийства в Украйна, е била разбита, съобщават службите за сигурност в Киев, цитирани от "Дейли Мейл".

Групата е била неутрализирана в рамките на операция с кодово име „Енигма 2.0", при която са били извършени множество арести.

Руските куратори обещали на заподозрените до 100 000 долара за всяко убийство, в зависимост от „значимостта" на целта.

Целите на планираните поръчкови убийства включвали украински обществени фигури, офицери от военното разузнаване, ръководител на стратегическо предприятие, бойци от чуждестранния легион на Киев и водещи журналисти.

Според информациите една от целите е бил Андрий Юсов - ръководител на стратегическите комуникации на военното разузнаване на Украйна (GUR).

Десет души бяха задържани – седем в Украйна и трима, включително организаторът, в Молдова.

Специалните служби бяха забелязани да нахлуват през прозореца на апартамент, за да задържат заподозрян, за когото се смята, че се намира в Молдова.

Лидерът на клетката беше описан като 34-годишен рецидивист от Молдова, нает от тайните служби на Владимир Путин, докато излежавал присъда в Русия.

Той е бил натоварен със задачата да изгради тайна мрежа от агенти.

Членовете са били разделени на екипи за наблюдение и екзекуции, а предложеният метод за убийство е включвал стрелба от близко разстояние и бомбени атентати с коли.

Според СБУ заподозрените са влезли в Украйна под прикритието на туристи, след което са се разпръснали в наети имоти в различни региони.

„Бяха конфискувани мобилни телефони, компютърно оборудване, оръжия, муниции и експлозиви", се казва в украинско изявление.

„Записана е кореспонденцията с руските куратори, което потвърждава координацията на престъпната дейност."

Разследващите са установили, че отрядът за ликвидиране се е състоял от „съмишленици", които са били прокремълски настроени и предимно с военен опит.

Клетката се е състояла от предполагаемия лидер, двама от неговите агенти, както и техните съучастници от Украйна, ЕС и непризнатата Приднестровска Молдова.

Парите за подготовката на атаките са били получени чрез крипто портфейли и банкови карти на чуждестранни финансови институции.

За да наблюдават „целите", агентите „се престрували на куриери от куриерски фирми, които правели снимки и видеоклипове на обектите на атаката, отбелязвали географското им местоположение в Google Maps и „докладвали", заяви службата за сигурност на Украйна (SBU).

„Според наличните данни руските специални служби са се надявали да използват високопрофилните убийства, за да разпространят паника и да дестабилизират социално-политическата ситуация в Украйна."

Заведени са наказателни дела за подготовка на „умишлено убийство по поръчка" и „незаконно боравене с оръжия, боеприпаси или взривни вещества".