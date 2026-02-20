Норвегия премества част от войниците си от Близкия изток по съображения за сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвегия премества част от около 60-те си войници, които се намират в Близкия изток, обратно в Норвегия, както и в други страни в региона, от съображения за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на норвежките въоръжени сили.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран вчера, че трябва да сключи споразумение за ядрената си програма, или ще се случат „лоши неща", като постави краен срок от 10 до 15 дни, а Техеран заяви, че ще отвърне, като атакува американски бази в региона, ако бъде нападнат, предава БТА.

Норвегия отказа да посочи колко войници премества и кои места са засегнати.

„Това са войници, които имат задачи като обучение на местни сили и други мисии", заяви пред Ройтерс подполковник Вегард Финберг от норвежкия генерален щаб.

„При сегашната ситуация не е възможно те да изпълняват основните си задачи и затова ги преместваме", каза той и добави, че и други страни са предприели подобни стъпки през последните дни.

Норвегия има сили, разположени в няколко места в Ирак и други съседни страни.