Автобус с китайски туристи потъна в езерото Байкал

2440
Поглед към езерото Байкал от прозореца на влака.

Седем китайски туристи и шофьорът им се смятат за загинали, след като туристически автобус, с който са пътували през замръзнал участък от руското езеро Байкал в Сибир, потънал във водите на езерото след спукване на леда под него, съобщи днес губернаторът на руската Иркутска област Игор Кобзев в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс.

Един турист успял да се спаси, а издирването на останалите продължава, посочи губернаторът, предава БТА.

Езерото Байкал, което е най-дълбокото в света, е популярна туристическа дестинация.

Прокуратурата в Иркутска област заяви, че е образувала наказателно дело и разследва обстоятелствата около инцидента.

Потокът от китайски туристи в Русия се увеличи през последните години, на фона на политическо сближаване между двете съседни държави и облекчаването на визовия режим помежду им, посочва Ройтерс.

Поглед към езерото Байкал от прозореца на влака.

