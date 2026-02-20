ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Говорителка на ЕК: Комисията можела да приеме поканата за участие в заседанието на Съвета за мир

Европейската комисия е имала право да приеме поканата за участие в учредителното заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп въпреки критиката от страна на редица държави членки на Европейския съюз, заяви днес говорителката на ЕК Паула Пиньо, цитирана от Ройтерс и БТА. 

"В компетенциите на Комисията е да приеме подобни покани", каза говорителката пред журналисти в Брюксел.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви вчера, че Комисията "изобщо не трябваше" да приема поканата, защото "не бе получила мандат" от Съвета на ЕС да го направи.

Пиньо отбеляза, че участието в заседанието не означава, че Комисията подкрепя Съвета за мир.

"Участието на еврокомисар Шуица не означава подкрепа за Съвета за мир, то е ясен сигнал за нашия ангажимент към Палестина и възстановяването на Газа", посочи говорителката.

                                                                                                

