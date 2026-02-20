Повишаването на оттока на реките Марица, Арда и Тунджа предизвика наводнения край Одрин (Видео)

Падналите в последните дни валежи и изпускането на вода от язовирите в България повишиха до критични равнища оттока на реките Марица, Арда и Тунджа, които извират от България и се сливат в района на турския град Одрин.

Водите на река Тунджа са излезли от коритото си и са заляли старинните мостове в Одрин и в района Сарайичи, където се провеждат ежегодно традиционните мазни борби Къркпънар, посочва сайтът “Батъ експрес” от Одрин.

През изминалата нощ оттокът на Тунджа започнал да спада и от 210 куб.м/с е намалял до 150 куб.м/с, но има риск от втора вълна наводнения в района на Одрин заради повишаването на нивото на Тунджа край Елхово, съобщи БТА.

Поради наводненията историческите мостове на Одрин “Фатих”, ”Кануни” и “Ялнъзгьоз” са затворени за движение на пешеходци и на автомобили.

Въпреки повишението на дебита на оттока на Марица няма опасност от преливане благодарение на построения канал "Одрин”. Съоръжението, изградено през 2019 година, има дължина 7800 метра и е байпас, който предпазва от преливане на коритото на реката, се посочва в писмено съобщение на окръжната Дирекция по водите в Одрин.