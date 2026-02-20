Обмисля се създаване на европейска версия на разузнавателния съюз „Петте очи“

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви днес, че се обмисля създаването на европейска версия на разузнавателния съюз „Петте очи“ на англоезичните страни, за да се отговори по-добре на заплахите, идващи от Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на среща в Краков на министрите на отбраната от алианса на Петте, в които участват Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ, като на нея присъстваха и колегите на Писториус от Полша, Франция, Великобритания и Италия, той каза, че това е възможно и обсъжданията продължават.

„Какво можем да направим по-нататък? Един вариант би могъл да бъде да обмислим идеята за съвместна флота от танкери или многофункционална оперативна група, или дори европейска версия на „Петте очи“, заяви Писториус.

Миналата седмица канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Берлин е започнал преговори с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране. Писториус изключи възможността страната му да придобие ядрени оръжия и заяви, че военната подкрепа за Франция ще бъде с конвенционални неядрени средства, дори и двете страни да започнат преговори за сътрудничество в областта.