Земетресение с магнитуд 5,7 удари Афганистан

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси днес планинския район Хиндукуш в Афганистан, съобщи германският Център за геофизични изследвания, цитиран от Ройтерс и БТА.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 79 километра, посочи Центърът.