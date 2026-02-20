Земетресение с магнитуд 5,7 удари Афганистан

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси днес планинския район Хиндукуш в Афганистан, съобщи германският Център за геофизични изследвания, цитиран от Ройтерс и БТА.
Епицентърът на труса е бил на дълбочина 79 километра, посочи Центърът.
