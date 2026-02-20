ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от плейофите в Лига Европа

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22329244 www.24chasa.bg

Турски военен кораб е разположен в Балтийско море за подсилване на Източния фланг на НАТО

620
СНИМКА: Ройтерс

Турският военен кораб "Анадолу", който участва във военни маневри на НАТО в Балтийско море, ще бъде използван като възпиращо средство в Източния фланг на алианса, съобщава ДПА, позовавайки се на своя информация.

Плавателният съд, оборудван за транспортиране и пускане на дронове, се насочва край бреговете на Латвия и ще бъде поставен под командването на Съюзното военновъздушно командване на НАТО (AIRCOM).

"Анадолу" е амфибиен десантен кораб. В рамките на учението на НАТО "Непоколебима стрела" ("Steadfast Dart") в сряда войници и техника бяха прехвърлени на брега с кораба близо до военно-тренировъчния полигон Путлос в Северна Германия, съобщи БТА. 

НАТО стартира мисията "Източен страж" през септември миналата година след нарушения на въздушното пространство от руски изтребители и дронове-камикадзе. Мисията има за цел да мобилизира допълнителни способности за наблюдение и противовъздушна отбрана за алианса. 

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Иво Димчев: Влюбвам се по наредба. Казвам си: Сега можеш да се влюбиш!