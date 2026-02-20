Президентът на Аржентина изпял хит на Елвис по време на Съвета за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон, пише АНСА.

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан.

Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви. Обикновено той изпълнява аржентински парчета.

Сега обаче поведението му на Съвета за мир породи смесени коментари. Според някои анализатори той се е държал детински по време на една сериозна проява.

Кадрите от изявата на Милей на Съвета за мир са взети от акаунта в „Инстаграм“ на Орбан, пише АНСА, цитирана от БТА.