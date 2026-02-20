Мерц: Базираният на правила международен ред, какъвто го познавахме, вече не съществува

Германия трябва да заяви позицията си и да поеме по-голяма отговорност на фона на променящия се световен ред, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц в началото на националния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Базираният на правила международен ред, какъвто го познавахме, вече не съществува", каза Мерц в Щутгарт, където се провежда конгресът.

"Резултатът от това ще е нова голяма стратегия за Германия в обединена Европа. Показваме смелост - смелостта да оформим бъдещето и смелостта да заявим позицията си", изтъкна германският лидер.

На конгреса присъства и бившата германска канцлерка Ангела Меркел, която бе посрещната от съпартийците си с бурни аплодисменти, отбелязва ДПА.

Последният път, когато Меркел присъстваше лично на партиен конгрес, беше през 2019 г.

Мерц призова да не се допуска крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да "съсипе" страната и каза на своите съпартийци да се готвят за една нова и сурова среда на съревнование между велики сили.

Той повтори основните тези, които представи на състоялата се миналата седмица Мюнхенската конференция по сигурността, и също така призова за икономическа реформа, борба с антисемитизма и отхвърляне на АзГ. Крайнодясната партия се стреми тази година за първи път да се класира на първо място на избори за местна власт.

"Ние няма да допуснем тези хора от т.нар. "Алтернатива за Германия" да съсипят страната ни", обърна се Мерц към делегатите на днешния конгрес.

Мерц изостава значително в допитванията за изборите, които ще се произведат тази година в няколко германски провинции. Той заяви пред участниците в конгреса на ХСД, че приема критиките за забавяне на реформите, които е обещал на избирателите си преди изборите за Бундестаг. Мерц обеща да продължи с усилията си за намаляване на бюрократичната тежест, за понижаване на цените на енергията и за насърчаване на инвестициите. Германският канцлер подчерта, че икономическият просперитет е жизненоважен за сигурността на Федералната република.

Мерц също така обеща да прокара още социални реформи и посочи, че ще бъдат представени нови предложения за промени в пенсионната система. В края на миналата година предложените от правителството на Мерц пенсионни реформи срещнаха ожесточена съпротива от част от депутатите на ХДС и младежкото крило на блока. Въпреки това спорните реформи бяха приети от парламента.

Следващия месец ще се произведат местни избори в западните провинции Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфалц. По-късно през годината ще има още един кръг от гласувания, включително в провинция Саксония-Анхалт, където АзГ се надява за първи път да се класира на първо място в рамките на избори за местни власти.