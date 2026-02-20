Българско кафене е сред 100-те най-добри в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското кафене 43.12 Café е сред 100-те най-добри в целия свят в престижната глобална класация The World 100 Best Coffee Shops ("100-те най-добри кафенета в света"). Веригата има 3 обекта във Варна и един в София и е на 60-о място в класирането. КАДЪР: Фейсбук/43.12 Café

Окончателният подбор на 100-те най-добри кафета в света е съставен от комбинация от гласове на публиката и оценки, дадени от жури от около 800 ценители на кафе, които се сблъскват с предизвикателната задача да подберат от 15 000 номинирани обекта в целия свят. 43.12 Café във Варна СНИМКА: 24 часа

От 43.12 казват на сайта си, че това не са просто цифри, а координати на първата им локация в морската столица. Казват, че имат страст към качественото specialty coffee, ароматния чай, освежаващите напитки и добре поднесената храна.

Великобритания пък фигурира два пъти в класацията за най-добро кафе в света. И двете британски кафенета в нея са в Шотландия. Ottoman Coffehouse в Глазгоу заема 38-мо място, а Birch, разположено на отдалечения остров Скай, се класира на 50-то място в новата анкета, обявена на ежегодния CoffeeFest, проведен в Мадрид. КАДЪР: Инстаграм/theworlds100bestcoffeeshops

Общо 44 кафенета от Обединеното кралство са номинирани за тазгодишния списък, но повечето от тях забележително отсъстват от класацията, съобщава "Дейли мейл".

На първо място е Onyx Coffee LAB в Роджърс в САЩ. То е описано като "специализирана пекарна за кафе", която разполага с „впечатляващо съоръжение за обучение на баристи и модерен "кафе бар". КАДЪР: Инстаграм/theworlds100bestcoffeeshops

Известно с високото си качество и уникалните си техники за печене, то е похвалено от клиентите за "кафене от световна класа, изпечено до съвършенство".

Второ място заема Tim Wendelboe в Осло, Норвегия, а трето – Alquima Coffee store в Санта Ана, Ел Салвадор.

Сидни, Австралия, домът на ранобудните, се класира два пъти в списъка – на 5-то и 6-то място, известен с невероятните си кафенета в сърцето на града.

Ottoman Coffehouse в Глазгоу е открито през 2015 г. от двама братя и е вдъхновено от традиционните кафенета в Истанбул, Турция.

Описано като "флагманската дестинация за специално кафе" в града, то е постоянно почитано за автентичната си атмосфера и висококачествено обслужване. То също така получи наградата European Coffee Trip Award за Обединеното кралство през 2024 г., което го поставя на челно място сред специалните кафета в Обединеното кралство.

При представянето на дългоочакваната класация в Instagram, World's 100 Best Coffee Shops заяви: „Пътувахме до най-отдалечените места на планетата, за да ви предложим ексклузивна класация на най-добрите кафенета в света, съставена въз основа на няколко критерия за постигане на върховно качество."