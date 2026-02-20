Появиха се снимки на бившия принц Андрю и дете, играещо с топка във формата на женска гърда

Появиха се нови смущаващи снимки на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, на които той играе с мистериозно малко дете и топка, наподобяваща женска гърда, в резиденцията Royal Lodge. Фотографиите, за които се твърди, че са заснети през 2011 г. в просторния му кралски дом в Бъркшър, показват как Андрю коленичи и разговаря с момченце, стискащо т.нар. „boob ball", пише "Дейли мейл". На друг кадър детето вдига необичайната сфера от тъмния дървен паркет, а на трети бившият херцог на Йорк се усмихва, седнал с него на диван.

Снимките бяха публикувани за първи път часове след ареста му от полицията след акция в имението Сандрингам. В момента Royal Lodge е обект на обиск във връзка с разследване срещу бившия принц, който в четвъртък бе задържан по подозрение за злоупотреба със служебно положение. След 11 часа в ареста той бе освободен под гаранция.

Не е известно кое е детето от снимките. По това време дъщерите на Андрю са били в началото на двайсетте си години и нямат собствени деца.

Кадрите са част от т.нар. „Epstein Files" – масив от документи, съдържащи и имейли от Сара Фъргюсън, в които тя твърди, че финансистът Джефри Епстийн е имал таен син – информация, която по думите ѝ чула от Андрю. В имейл от септември 2011 г. тя го поздравява за „момченцето" – същата година, когато са направени и снимките с топката.

Много малко изображения от интериора на Royal Lodge съществуват публично, тъй като това е частна кралска резиденция, макар че през 2016 г. принцеса Юджини позира там за Harper's Bazaar. Декоративните елементи в нейните снимки съвпадат с тези, които се виждат на фона зад Андрю.

Документите разкриват още, че бившата съпруга на Андрю – Сара Фъргюсън – е поздравила Епстийн за „бебе момче" малко след като той излиза от затвора, където е бил за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на непълнолетни. В писмо тя му изпраща „любов, приятелство и поздравления". Не е ясно дали той е отговорил.

Епстийн никога публично не е признавал да има деца. След смъртта му през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк, завещанието му предвижда голяма част от имуществото да бъде наследено от последната му партньорка. Междувременно над 100 души са заявили, че е възможно да са негови потомци.

Арестът на Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба със служебно положение може да даде възможност на полицията да разшири разследването и към предполагаеми връзки с мрежата за трафик на хора, свързвана с Епстийн. Бившият херцог на Йорк бе задържан в дома си в Сандрингам на 66-ия си рожден ден. По-късно бе освободен под разследване.

Полицията извърши обиски както в Royal Lodge край Уиндзор, така и в имота в Норфолк, където той пребивава. Разследващите проверяват дейността му като търговски пратеник на Обединеното кралство в периода 2001–2011 г., след като в публикуваните документи се съдържат твърдения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн.

Според юристи арестът позволява на органите на реда да изземат устройства и документи и да разширят проверката, включително по отношение на евентуални сексуални престъпления. Бившият министър-председател Гордън Браун също е предоставил допълнителни материали на няколко полицейски служби във Великобритания, настоявайки за пълно разследване.

Казусът се определя като една от най-сериозните кризи за британската монархия от векове насам. Крал Чарлз III заяви, че „законът трябва да поеме своя ход", изразявайки подкрепа за текущото разследване.

Обвинението срещу Андрю е тежко и подлежи на разглеждане от съдебни заседатели, като предвижда сериозни наказания при доказване на вина. Към момента той не е официално обвинен. Случаят поставя въпроси относно периода, в който е изпълнявал публични функции, и дали други лица са били наясно с поведението му по това време.