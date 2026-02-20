Граничари в Гюргево разкриха четирима, замесени в нелегална миграция, сред тях е и българин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гранични полицаи в Гюргево разкриха четирима души, замесени в нелегална миграция, става ясно от информация, публикувана на официалната страница на Гранична полиция - Румъния.

Униформените са спрели за контрол лек автомобил с немска регистрация. Той е бил управляван от български гражданин, а в превозното средство е имало още трима души.

„След извършените проверки е установено, че два паспорта, две лични карти и шофьорска книжка с отличителни знаци на българските власти, принадлежащи на двама от пътниците, не отговарят на специфичните условия за форма и съдържание на автентични документи“, посочва цитирания източник.

Разследващите от Бюрото за борба с незаконната миграция и трансграничната престъпност към Териториалната служба на Гранична полиция в Гюргево са установили, че е имало предварителна уговорка между водача и пътниците да бъдат транспортирани до Германия срещу заплащане на определена парична сума.

Автомобилът, използван за извършване на престъплението, е иззет, докато тече разследването.

Въз основа на плана за сътрудничество, сключен между румънската гранична полиция и българските гранични власти, двамата граждани, представили фалшиви документи, са предадени на компетентните органи в съседната държава, в рамките на организирана за целта среща, за по-нататъшно разследване.