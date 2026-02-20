ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полският министър на отбраната не се безпокои за НАТО

НАТО Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че не се страхува за бъдещето на НАТО, тъй като колкото повече Европа инвестира в отбрана, толкова повече САЩ ще я уважават като партньор, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

"Северноатлантическият алианс има военна мисия, а (Европейският) съюз (се е посветил на) развитието и икономиката. Не бих смесил тези два дневни реда", каза Кошиняк-Камиш в интервю за ПАП, Франс прес и ДПА.

Според Кошиняк-Камиш е необходимо националните армии да минат под шапката на НАТО. Военният съюз трябва да командва и да контролира оперативната стратегия, а ЕС - да следи за икономиката, развитието и сигурността на блока, особено за веригите за доставки, отбранителната промишленост и източниците на финансиране за националните въоръжени сили, обобщи позицията си той, цитиран от БТА. 

"Дори не мисля за конкуренция между НАТО и (Европейския) съюз: (ЕС) допълва НАТО, а НАТО допълва способностите на Съюза", подчерта полският министър на отбраната.

Кошиняк-Камиш не изрази никакви опасения и за бъдещето на трансатлантическите отношения, особено след като Германия обнови отбранителната си политика в отговор на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Европа да увеличи своите военни разходи. "Колкото повече инвестира Европа, толкова по-сериозно и с повече уважение ще се отнася към нея Америка в тези сфери", изтъкна той.

В понеделник полският министър на отбраната се обяви за това страната му да развие свои собствени изследователски възможности в ядрената област. На въпрос дали иска Полша да притежава ядрени оръжия, той отговори, че темата "не е предмет на кой знае какви дебати", тъй като Варшава е обвързана с множество конвенции в тази сфера по линия на сътрудничеството си със съюзниците от НАТО и Съединените щати.

Полският президент Карол Навроцки заяви в неделя, че е "голям поддръжник" на участието на страната в програма за ядрени оръжия, посочвайки като причина империалистическата политика на Русия и агресията ѝ срещу съседна Украйна.

Полша е част от механизма на НАТО за споделяне на ядрени оръжия, съгласно който американски ядрени бойни глави, разположени в няколко европейски държави, действат като възпиращ фактор, защитаващ други страни членки на НАТО, припомня ПАП.

 

 

