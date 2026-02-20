ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи се дегизираха като танцуващи лъвове, за да заловят сериен обирджия (Видео)

полицай СНИМКА: Пиксабей

Тайландски полицаи се дегизираха като танцуващи лъвове, за да се приближат незабелязано и да заловят опасен сериен обирджия, съобщава АП и БТА.

Видео, разпространено от полицейското управление в Банкок, показва как служители, скрити под червено-златисти лъвски костюми, танцуват към заподозрения в сряда, докато той се разхожда на панаира по случай Лунната нова година в храм в Нонтабури – провинция в близост до столицата. Минути по-късно полицай, който държи глава на лъв от папиемаше, внезапно се хвърля върху мъжа и го поваля на земята.

Според полицията заподозреният – 33-годишен мъж, е обвинен в три кражби от дома на местен полицейски началник в Банкок по-рано този месец. Оттам той е отнел ценности на стойност около 2 милиона бата (приблизително 64 000 долара).

В прессъобщение органите на реда посочват, че са правили няколко опита да го арестуват, но той успявал да се измъкне, тъй като бързо разпознавал присъствието на полицаи. По-късно разследващите го идентифицирали, след като проследили откраднати амулети, които той продал, и установили, че често посещава храмове в Нонтабури.

Макар Лунната нова година да не е официален празник в Тайланд, честванията са широко разпространени, а лъвските танци са традиционна част от тях – което осигурило идеалното прикритие за операцията.

От полицията допълват, че мъжът е признал кражбите, като обяснил, че е крадял, за да финансира пристрастяването си към наркотици и хазарт. Той вече има предишни осъждания за престъпления, свързани с наркотици и кражби.

