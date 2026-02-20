В Австрия започна съдебен процес срещу 47 природозащитници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Австрия днес започна голям съдебен процес срещу 47 членове на движението за опазване на околната среда "Последно поколение", предаде ДПА и БТА.

Седем обвиняеми бяха изправени пред Виенския окръжен съд по подозрение в причиняване на сериозни имуществени щети и други обвинения.

"Нямаме достатъчно място за 47-те обвиняеми", обясни говорителка на съда. През следващите няколко седмици ще има още заседания, на които ще се явяват по групи останалите обвиняеми по делото.

На днешното заседание бяха наложени глоби от по няколкостотин евро, като защитниците на обвиняемите заявиха, че ще обжалват наказателните мерки. Акциите, в които са участвали обвиняемите, включват разпръскването на боя на виенското летище Швехат и в сградата на федералното канцлерство през 2023 и 2024 г.

В началото на процеса прокуратурата обясни, че правото на събрания не позволява да се накърнява неприкосновеността на чужда собственост. Защитата от своя страна подчерта, че подсъдимите са се ръководили от "благородни мотиви", свързани с опазването на планетата.