Руски дрон атакува украинското подразделение Бели ангели

Руски дрон атакува украинското подразделение за евакуации Бели ангели в района на Купянск, при което бяха убити двама полицаи, предаде Укринформ, като се позова на публикация на полицията в „Телеграм“.

„На 20 февруари, докато изпълняваха служебния си дълг в района на Купянск, полицаите Юлия Келеберда и Евген Колхан бяха убити. Друг полицай бе ранен“, се казва в изявлението на полицията.

Полицаи от специалните сили на подразделението Бели ангели били в района, за да евакуират цивилни, когато близо до селището Середний Бурлук бронираният им автомобил бил поразен от вражески дрон тип „Ланцет“, съобщи БТА.

Според представители от правоприлагащите сили 23-годишната Келеберда и 39-годишният Колхан се присъединили към подразделението Бели ангели още при създаването му и участвали в редица мисия до най-опасните населени места, при които спасили десетки семейства и са евакуирали деца, възрастни хора и хора с увреждания.

„Те многократно рискуваха живота си, за да спасят други. За съжаление тази евакуация се оказа тяхната последна… Това е непоправима загуба за целия екип на Националната полиция. Ръководството и служителите на Националната полиция поднасят съболезнованията си на семействата и на близките на загиналите“, се казва още в изявлението.

Междувременно началникът на регионалната военна администрация в Запорожка област Иван Федоров заяви в своя публикация в „Телеграм“, че 22-годишна жена и 27-годишен мъж са били ранени от управляеми бомби.

Федоров отбеляза, че при руския въздушен удар са били разрушени или повредени жилищни сгради. В една жилищна сграда е избухнал пожар.