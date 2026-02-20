Върховният съд на САЩ отмени митата на Доналд Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният съд на САЩ нанесе сериозен удар по политиката на Доналд Тръмп, след като с ключово решение отмени въведените от него мита. Решението разрушава един от основните стълбове в икономическата програма на президента.

С мнозинство 6 срещу 3 гласа съдиите приеха, че Тръмп е превишил правомощията си, като едностранно е наложил мита, позовавайки се на извънредни президентски правомощия в сферата на националната сигурност, пише Newsweek.

Тръмп използва Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), за да обоснове действията си. Съдът обаче подчерта, че според Конституцията правото да налага мита принадлежи на Конгрес на САЩ, а не на президента.

В мотивите си съдиите заявяват:

„Ние не претендираме за специална компетентност по въпросите на икономиката или външната политика. Претендираме единствено за ограничената роля, възложена ни от Член III на Конституцията. В изпълнение на тази роля постановяваме, че IEEPA не дава правомощие на президента да налага мита."