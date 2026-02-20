Бразилският президент: Мадуро трябва да бъде съден във Венецуела, не в чужбина

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви днес, че ако сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро трябва да се изправи пред съда, това трябва да стане в собствената му страна, а не в чужбина, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Мадуро бе заловен в Каракас от американски сили по-рано тази година и бе отведен в Ню Йорк, където му бяха повдигнати обвинения в ръководство на мрежа за трафик на кокаин с международни наркокартели.

„Най-важното сега е да се възстанови демокрацията във Венецуела. И аз смятам, че ако Мадуро трябва да бъде съден, той трябва да бъде съден в собствената си страна, а не в чужбина“, каза Лула в интервю за телевизия „Индия Тудей“. Той е в Индия за среща на върха за изкуствения интелект.

Лула добави, че Бразилия не може да приеме един държавен глава да бъде заловен от друг.

Той също така заяви, че бразилските граждани, които живеят в САЩ и са обвинени в извършване на престъпления, трябва да бъдат съдени в Бразилия и каза, че възнамерява да представи на американския президент Доналд Тръмп писмено предложение по този въпрос.

Лула каза още, че иска да преговаря с Тръмп по въпроси, свързани с организираната престъпност, трафика на наркотици и редките земни елементи. По-рано той заяви, че вероятно ще се срещне с американския президент идния месец във Вашингтон.

Бразилия има обща граница с Венецуела и е влиятелна дипломатическа сила в Южна Америка, отбелязва Ройтерс.

Отношенията на Лула с Тръмп се подобриха в сравнение с миналата година, когато американският президент наложи мита за бразилските стоки заради начина, по който Бразилия се отнася към бившия президент Жаир Болсонаро, който е в затвора за заговор за преврат след изборите през 2022 година.