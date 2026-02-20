10 обвиняеми по случая с 40 тона канабис в Северна Македония, разследването продължава

Министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Панче Тошковски съобщи днес, че в Главната прокуратура за борба с организираната престъпност и високата корупция са повдигнати обвинения срещу 10 души по подозрения за участие в незаконно производство и разпространение на наркотични вещества, предаде МИА. Двама от тях вече са задържани за 48 часа. Разследването на МВР, проведено в координация с прокуратурата, е свързано и с конфискуваните наркотици в съседна Сърбия, за които има индикации, че произхождат от производствени мощности за медицински канабис в страната, припомня МИА.

В интервю за предаването "Клик Плюс" по местната телевизия ТВ21 Тошковски подчерта, че обвиненията са резултат от продължително и обстойно разследване. По думите му са събрани доказателства за основателно подозрение, че заподозрените са пряко или косвено свързани с незаконно производство, преработка и разпространение на наркотични вещества.

При извършени проверки в производствени обекти на територията на страната бяха иззети около 40 тона марихуана, припомня МИА. Компетентна комисия е установила, че количествата не са обработени съгласно законовите изисквания.

Тошковски уточни, че част от проверените компании са работили в рамките на нормативната уредба и професионално, но при други са констатирани сериозни нарушения, наложили конфискуване на продукцията.

По отношение на случая в Сърбия министърът отбеляза, че има доказателства, че наркотиците са влезли от територията на Република Северна Македония, а разследването се води в тясно сътрудничество със сръбските компетентни органи. Според него съществен остава въпросът как толкова голямо количество е преминало границата при функционираща система за съвместен граничен контрол "Едно гише".

Правителството е възложило на Министерството на здравеопазването и на компетентната комисия, съвместно с МВР и други институции, да извършат цялостен контрол във всички лицензирани производствени обекти. Целта е да се изясни реалното състояние и да бъдат санкционирани всички установени незаконности.