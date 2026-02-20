ЕС анализира внимателно отхвърлянето на митата на Тръмп

Европейският съюз "анализира внимателно решението на Върховния съд на САЩ да отмени мащабните мита на президента Доналд Тръмп и ще продължи да настоява за ниски тарифи“, заяви днес говорител на блока, цитиран от Ройтерс, цитирани от БТА.

„Вземаме под внимание решението на Върховния съд на САЩ и го анализираме внимателно. Поддържаме тесен контакт с американската администрация, тъй като искаме да имаме яснота относно стъпките, които ще бъдат предприети в отговор на това решение“, каза говорителят.

„Бизнесът от двете страни на Атлантика зависи от стабилността и предвидимостта в търговските отношения. Затова ние продължаваме да се застъпваме за ниски тарифи и да работим за тяхното намаляване", добави той.