Администрацията на Тръмп с план за спиране на работните разрешителни за мигранти

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп представи предложение, според което издаването на разрешителни за работа на кандидатите за убежище може да бъде замразено за "много години", съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Ако бъде прието, това ще представлява една от най-сериозните промени в режима на трудова заетост на търсещите убежище в страната от десетилетия.

Предложението е изготвено от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Според ведомството целта е да се намалят стимулите мигранти да подават молби за убежище с основната цел да получат законно право на работа. Освен това мярката цели да се облекчи натовареността административно, както и да бъдат извършвани по-задълбочени проверки за сигурност.

Очаква се предложението да бъде оспорено в съда, отбелязва Ройтерс. То е част от по-широката политика на администрацията на Тръмп за ограничаване на законната и незаконната имиграция.

Съгласно новото предложение на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, обработката на разрешителни за работа за всички нови кандидати за убежище ще бъде спряна, докато срокът за разглеждане на определени категории молби не бъде намален до 180 дни или по-малко. При сегашните темпове това може да отнеме между 14 и 173 години, преди обработката да бъде възобновена. От ведомството обаче подчертават, че различни фактори биха могли да съкратят този период.