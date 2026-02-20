Гърция обсъжда с европейски партньори центрове за връщане на мигранти в Африка

Гърция си сътрудничи с други европейски страни и в частност с Германия, Дания, Австрия и Нидерландия за създаването на центрове за връщане на мигранти в Африка, пише в електронното си издание гръцкият в. „Катимерини“.

Става въпрос за обекти, разположени в трети страни (т.е. извън ЕС), в които ще бъдат временно настанявани лица, на които са отхвърлени молбите за убежище. Целта е да бъде осигурено по-сигурното и бързо връщане на незаконно пребиваващите мигранти в страните на произход, като по този начин се укрепи прилагането на миграционната политика на Евросъюза, пише вестникът.

Пример за подобна практика е протоколът между Италия и Албания, който предвижда прехвърлянето на мигранти от Италия в центрове на албанска територия.

Освен мигрантите, които в момента пристигат в Гърция, ще бъде преразгледан статутът на мигрантите от страни като Пакистан, Бангладеш, Сирия, Ирак и Египет, които са получили убежище, но вече нямат основание за престой в страната.

Тези страни обаче не приемат обратно всички мигранти. В такива случаи ще бъдат използвани центровете за връщане. В публикацията се казва, че „твърдите страни“, а именно Германия, Дания, Австрия и Нидерландия, към които се присъединява и Гърция, вече са съставили комисия по въпроса, която работи и следващия понеделник ще проведе среща на високо техническо равнище в Брюксел, на която техните министри ще се подготвят за представяне на плана си на Съвета на министрите по въпросите на миграцията на ЕС на 5 март.

Засега от гръцкото Министерство на миграцията и убежището не дават информация в кои страни от Африка се предвижда да бъдат създадени подобни центрове, но по сведения на „Катимерини“ първите контакти вече са установени с Кения, а предстоят разговори с Уганда и Руанда, без да се изключва привличането и на други държави от региона.

Според плана в тези центрове ще бъдат изпращани мигранти, които не са получили право на убежище в Гърция, независимо от времето, което са прекарали в страната. Там ще бъдат настанявани мигранти само от петте страни, които лансират инициативата.

Сътрудничеството на Гърция с останалите четири европейски страни за създаване на подобни центрове извън ЕС потвърди пред държавната телевизия ЕРТ тази седмица и лично гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис. Той заяви, че центровете ще бъдат създадени „за предпочитане в Африка“ и ще бъдат предназначени за мигранти с отхвърлени молби за убежище, които не могат да бъдат върнати в страните на произход.

Плеврис обясни, че идеята е когато някой знае, че ще бъде върнат в център в трета страна, това ще окаже превантивно въздействие.