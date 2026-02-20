Турция проверява ТикТок, Инстаграм и ЮТюб за начина, по който използват лични данни на деца

Турската служба за защита на данните е започнала разследване на шест глобални платформи за социални мрежи, за да провери как използват и как защитават личните данни на деца, съобщава порталът "Тюркийе тудей".

Службата за защита на личните данни (KVKK) - националният регулатор на Турция, отговарящ за прилагането на законодателството за защита на личните данни, съобщи днес, че е започнала служебно разследване, включващо платформите ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, ЮТюб, Екс и Дискорд, съобщава БТА.

Целта е да се оценят потенциалните дигитални рискове, пред които са изправени непълнолетните, и да се гарантира спазването на правилата за защита на личните данни на децата, посочи службата.

В официално изявление KVKK заяви, че разследването е фокусирано върху това как се обработват личните данни на деца и какви мерки за сигурност прилагат платформите, за да защитят по-младите потребители. Регулаторният орган подчерта, че проверката е базирана на принципа на действие "в най-добрия интерес на детето" - широкоизползвана в международен план рамка за защита на децата.

Службата посочи, че разследването има за цел да установи дали социалните медийни компании изпълняват изискванията на Турция за защита на личните данни, когато боравят с информация, свързана с непълнолетни. KVKK отговаря за прилагането на турския Закон за защита на личните данни, който се прилага както за местните, така и за чуждестранните дигитални платформи, действащи в страната.

Проверката идва в момент, когато Турция пристъпва към по-строги правила за достъп, базирани на възрастта, включително проектозакон, който би забранил на деца под 15 години да използват социални мрежи и който изисква от компаниите да прилагат проверка на самоличността и мерки за контрол, за да предотвратят достъпа на непълнолетни, отбелязва изданието.