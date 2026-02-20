Русия ще превърне Музея на историята на ГУЛАГ в мемориал на зверствата на нацистите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия ще превърне Музея на историята на ГУЛАГ, който представя историята на лагерите за принудителен труд по времето на диктатора Йосиф Сталин, в музей за германските престъпления, извършени в Съветския съюз през Втората световна война, предаде ДПА и БТА.

Намиращият се в руската столица Москва музей, който в момента е затворен, обяви на сайта си, че ще се превърне в „музей на паметта“, посветен на „отдаването на почит на жертвите на геноцида срещу съветския народ“ и ще обхване „всички етапи на военните престъпления на нацистите“.

Музеят на историята на ГУЛАГ е основан през 2001 г. и бе затворен през ноември 2024 г. заради предполагаеми проблеми с пожарната безопасност. Дотогава той отдаваше почит на милионите хора, държани в лагери за принудителен труд в цялата страна между 1918 г. и 1956 година.

Културата на паметта в Русия е в упадък под управлението на президента Владимир Путин, чиято идеология подчертава победата на Съветския съюз над нацистка Германия през Втората световна война, наричана в Русия Великата отечествена война, посочва ДПА.

Кремъл твърди, че войната на Русия в Украйна е насочена срещу нацистите в съседната страна и техните чуждестранни поддръжници.

Преустроеният музей ще представя формите на националсоциализма, освободителната мисия на Червената армия и делата срещу нацистки престъпници, според московската градска управа.

Целта е да бъде постигнато „трайно отхвърляне на нацизма“ сред младите поколения, заяви бъдещият директор на музея Наталия Калашникова.