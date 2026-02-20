ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-страшната присъда към нас през очите на Апосто...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22330866 www.24chasa.bg

Русия ще превърне Музея на историята на ГУЛАГ в мемориал на зверствата на нацистите

712
Музея на историята на ГУЛАГ кадър: Youtube

Русия ще превърне Музея на историята на ГУЛАГ, който представя историята на лагерите за принудителен труд по времето на диктатора Йосиф Сталин, в музей за германските престъпления, извършени в Съветския съюз през Втората световна война, предаде ДПА и БТА.

Намиращият се в руската столица Москва музей, който в момента е затворен, обяви на сайта си, че ще се превърне в „музей на паметта“, посветен на „отдаването на почит на жертвите на геноцида срещу съветския народ“ и ще обхване „всички етапи на военните престъпления на нацистите“.

Музеят на историята на ГУЛАГ е основан през 2001 г. и бе затворен през ноември 2024 г. заради предполагаеми проблеми с пожарната безопасност. Дотогава той отдаваше почит на милионите хора, държани в лагери за принудителен труд в цялата страна между 1918 г. и 1956 година.

Културата на паметта в Русия е в упадък под управлението на президента Владимир Путин, чиято идеология подчертава победата на Съветския съюз над нацистка Германия през Втората световна война, наричана в Русия Великата отечествена война, посочва ДПА. 

Кремъл твърди, че войната на Русия в Украйна е насочена срещу нацистите в съседната страна и техните чуждестранни поддръжници.

Преустроеният музей ще представя формите на националсоциализма, освободителната мисия на Червената армия и делата срещу нацистки престъпници, според московската градска управа.

Целта е да бъде постигнато „трайно отхвърляне на нацизма“ сред младите поколения, заяви бъдещият директор на музея Наталия Калашникова.

Музея на историята на ГУЛАГ кадър: Youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото