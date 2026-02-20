Обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток в Словения, има проблеми и с трафика

Североизточна Словения беше засегната от обилни валежи от мокър сняг, което доведе до съществени прекъсвания на електроснабдяването, най-вече в района на Марибор, както и проблеми в пътния и железопътния трафик и множество паднали дървета, съобщава изданието "Словения таймс", като допълва, че други части на страната също са засегнати от лошото време, съобщи БТА.

В североизточната част около 40 000 домакинства, снабдявани от компанията "Електро Марибор", и около 8000 домакинства, снабдявани от "Електро Целе", останаха без електричество след започналия рано тази сутрин снеговалеж. Прекъсването на електроснабдяването доведе и до проблеми с доставянето на питейна вода, както и със захранваните с електричество автобусни услуги.

"Ситуацията на терен е екстремна (...), нашите екипи са в готовност и в контакт с Гражданска защита и пожарникарите", заяви на пресконференция Татяна Вогринец Бургар, генерален директор на компанията "Електро Марибор". Тя призова за търпение, тъй като възстановяването на електроснабдяването ще отнеме време.

Изданието отбелязва, че за прекъсвания на електроснабдяването се съобщава и в други райони на страната.

Същевременно няколко пътя в Североизточна Словения са блокирани заради паднали дървета или подхлъзнали се камиони, а в някои зони са се образували задръствания заради снегопочистващите машини. Движението на ремаркета и полуремаркета е забранено в определени райони.

Паднали дървета възпрепятстват железопътния трафик в граничната зона между Шентил в Словения и Шпилфелд в Австрия, а редица влакове в други части на страната имат закъснения заради метеорологичните условия.

Заради снега е обявено предупреждение "оранжев код" за няколко области в североизточната част на страната, а в Юлийските Алпи е в сила предупреждение за опасност от лавини.