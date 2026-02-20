Шестима арестувани в Италия за незаконен трафик на отпадъци към Гърция и България

Боклуците били захвърляни върху изоставени терени или в складове

София се оказа в центъра на мащабно разследване за незаконен трафик на специални отпадъци между Италия, Гърция и България. При координирана операция на италианските карабинери шестима души бяха арестувани по обвинения в участие в организирана престъпна група, занимаваща се с незаконен износ и изхвърляне на отпадъци, част от които са били транспортирани и складирани у нас.

Операцията е проведена от Групата за защита на околната среда и енергийната сигурност към карабинерите в Неапол със съдействието на териториалните командвания. Заповедта за задържане е издадена от съда в Лече по искане на местната дирекция “Антимафия”. Четирима от заподозрените са в ареста, а двама са поставени под домашен арест. Общо 14 са разследваните.

Разследването започнало през януари 2024 г. от специализираното звено за екологични престъпления на карабинерите в Лече и продължило няколко месеца. То обхванало територии в Италия, Гърция и България, включително София.

Според обвинението групата е организирала незаконен износ на специални неопасни отпадъци от провинция Бриндизи към предприятия в България и Гърция. Целта била да се избегнат високите разходи за законосъобразно третиране на отпадъците, като по този начин участниците са реализирали незаконна печалба в размер на около 300 000 евро, които вече са запорирани.

Според данните от разследването отпадъците били транспортирани с камиони от района на Бриндизи до пристанището, откъдето били товарени на кораби с крайна дестинация Гърция и България. Част от пратките са пристигали в района на София. В документите товарът бил деклариран с фалшив европейски код за отпадъци, който обозначава пластмаса и гума, подлежащи на рециклиране. В действителност обаче става дума за смесени отпадъци, включително строителни отломки, дървесина, изолационни панели, текстил, гума, стъкло и други материали, голяма част от които не подлежат на рециклиране.

След пристигането си в България и Гърция отпадъците не са били подлагани на обявените дейности по оползотворяване или изгаряне. Вместо това те били складирани и захвърляни в изоставени индустриални халета, а част от тях дори върху земеделски земи. Сред замесените дружества е италианската компания BRI Ecologica s.r.l., която според следствието е организирала натоварването на камионите с отпадъци и транспортирането им до пристанището в Бриндизи. Разследващите твърдят, че са действали с участието на посреднически фирми и спедитори, част от които са били съучастници в схемата.

На 15 май 2024 г. карабинерите са задържали три камиона на компанията, като са установили сериозно разминаване между декларираната и реалната товарна композиция. Документите сочели “смесени пластмаси”, докато проверката показала над 60% инертни и негодни за рециклиране материали. Освен шестимата задържани властите са запорирали две дружества и 44 превозни средства, използвани за транспортиране на отпадъците.

Разследването е установило съществени аномалии в отчетите на компанията още от 2020 г. Докато през 2019 г. правилно били декларирани 143 275 кг смесени отпадъци, през 2020 г. официално отчетеното количество по този код е било нула. В същия период рязко са нараснали обемите отпадъци, декларирани като годни за рециклиране, което съвпада с началото на износа към България и Гърция.