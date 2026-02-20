ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В първия си ден на поста Янкулов поиска махането н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22331028 www.24chasa.bg

Тръмп притиска за сделка Иран – даде срок от 15 дни (Обзор)

3316
Тръмп смята, че срокът за сделка е достатъчен. СНИМКА: РОЙТЕРС

Техеран към ООН: Ще отвърнем, ако ни ударят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля ограничен удар по Иран, с който да принуди Техеран да седне на масата за преговори, разкри “Уолстрийт Джърнъл”.

Анонимен служител твърди пред изданието, че подобна атака най-вероятно ще се фокусира върху правителствени сгради или военни обекти. С ограничен удар Вашингтон цели не само да подтикне властта на аятоласите да сключи сделка за ядрената програма на страната, но и да не провокира пълномащабен ответен отговор.

Твърди се обаче, че съветниците по сигурността от екипа на Тръмп са обсъждали и мащабни операции с по-големи удари с цел унищожаване на ядрената работа или тотален

колапс на режима

на аятолах Али Хаменей. Републиканецът публично предупреди Иран, че има 10-15 дни да сключи сделка: “Или ще постигнем споразумение, или ще стане лошо за тях”. Според Тръмп срокът е абсолютно достатъчен.

Редица военни анализатори са на мнение, че Тръмп се опитва да избегне директни удари по Иран, като вместо това

трупа военно присъствие в региона

Военната сила на САЩ в Близкия изток не е била толкова много от 23 години насам, когато започна войната в Ирак.

От своя страна Иран даде ясна заявка, че ако бъде ударен, ще отвърне. В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш властите в Техеран са посочили, че “в случай на военна агресия” ще разглеждат базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели.

Тръмп смята, че срокът за сделка е достатъчен. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото