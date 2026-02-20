Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп (Обзор)

Върховният съд на САЩ се произнесе в петък против глобалните реципрочни мита на президента Доналд Тръмп, които влязоха в сила миналата година.

В решението си магистратите заявиха, че Тръмп е превишил правомощията си, като е наложил мащабни тарифи чрез Закона за международните извънредни икономически правомощия. Според тях правният акт е предназначен само за извънредно положение или в ситуация на война.

“Конгресът има правомощия да определя и събира данъци, мита, налози и акцизи. Президентът не се ползва с подобни правомощия в мирно време. САЩ не са във война с целия свят”, казва в становището си председателят съдия Джон Робъртс.

Тръмп реагира лаконично на действията на съда, като ги нарече “позорни”, преди да продължи среща на закрити врата с губернатори в Белия дом. Той от месеци предупреждаваше, че подобно решение на магистратите ще бъде икономическа и национална катастрофа.

“Без тарифите ще банкрутираме”, заяви президента в четвъртък.

За първи път републиканецът се възползва от извънредното законодателство през февруари 2025 г., за да обложи стоки от Китай, Мексико и Канада. Тогава заяви, че трафикът на наркотици от тези страни представлява извънредна ситуация, която изисква радикални икономически контрамерки. Два месеца по-късно през април Тръмп пак се възползва от извънредните си правомощия, за да нареди мита между 10 и 50% върху стоки от почти всяка страна на Земята.

Решението на Върховния съд на САЩ бе посрещнато от бизнеса и опозицията със задоволство. “Това е победа за портфейлите на всеки американски потребител”, каза лидерът на демократите в сената Чък Шумър.

Важни икономически индекси на Уолстрийт се повишиха между 0,25% и 1,07%.

ЕС също реагира веднага. От Брюксел заявиха, че внимателно анализират решението на американските съдии и ще продължат да се застъпват за ниски или никакви тарифи с Вашингтон.

