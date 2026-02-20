ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-големият в света самолетоносач навлезе в Средиземно море

Американският самолетоносач "Джералд Форд" Снимка: Ройтерс

Американският самолетоносач "Джералд Форд" - най-големият в света, навлезе днес в Средиземно море, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на струпването от Съединените американски щати (САЩ) на военни сили около Иран, което повдига въпроса за евентуална операция срещу тази страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че обмисля ограничена атака срещу Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената ѝ програма.

Вчера Тръмп прогнозира, че такова решение може да бъде взето до 10-15 дни.

На снимка, публикувана от АФП, "Джералд Форд" преминава през Гибралтарския проток, навлизайки от Атлантическия океан в Средиземно море.

Друг американски самолетоносач - "Ейбрахам Линкълн", вече е в Близкия изток от края на миналия месец, отбелязва Франс прес.

 

 

