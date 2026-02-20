Отлагат снимките на популярен турски сериал, актьор с главна роля е от разследваните за наркотици звезди

Разследването за употреба на наркотици срещу изпълнителя на главната роля в популярния сериал „Децата на рая“, излъчван по турската държавна телевизия ТРТ, отложи снимките на следващите епизоди. Екипът се завърна в Истанбул от Айвайлък, където се снима вторият сезон на сериала. Не е известно дали ще има продължение на продукцията и кога, информира сайтът Т24, цитиран от БТА.

41-годишният Исмаил Хаджъоглу, чието семейство е с корени от България, е смятан за един от най-талантливите актьори от своето поколение и е участвал в десетки водещи роли в турски филми и сериали.

Той бе задържан по-рано този месец в рамките на започналата от Главната прокуратура на Истанбул мащабна операция, в която бяха задържани известни личности от развлекателната индустрия за употреба на наркотични или упойващи вещества. Хаджъоглу беше задържан при акция на жандармерията в квартирата си в Айвалък, където се снима сериалът. В рамките на същата операция бяха задържани още 19 души - актьори и музиканти.

Актьорът е дал показания пред полицията, а също и проби за употреба на наркотици. Той бе освободен докато се получат резултатите от пробите.

След операцията по задържането на актьора по решение на продуцентската компания „Мото Япъм“ са преустановени снимките на следващите епизоди на сериала, който се планираше да се излъчва през този сезон, посочва журналистката Бирсен Алтунташ. Продуцентите са взели решение да се завърнат от Айвалък в Истанбул, където ще изчакат по-нататъшния развой на случая. В зависимост от резултатите от пробите ще зависи и бъдещото участие на Хаджъоглу в сериала, както и дали ще се направят промени в сценария.

Телевизионният сериал „Децата на рая” е продукция на ТРТ, която се излъчва от септември 2025 година и има много висок рейтинг.

Сериалът разказва историята на Искендер (Исмаил Хаджъоглу), израснал в престъпния подземен свят, и борбата му да се освободи от мрачното си минало и да изгради нов живот с майка си Дженнет и жителите на един топъл град, наречен Аравкьой, както и пътя му на вътрешно пречистване.

Семейството на Исмаил Хаджъоглу са изселници от България. Баща му Мехмет Хаджъоглу, бивш футболист и треньор на „Фенербахче“, е роден в Пловдив през 1959 г. Исмаил е роден в Истанбул през 1985 г.