Обмислят дали да махнат Андрю от линията за наследяване на трона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Великобритания ще обмисли ново законодателство, което да премахне Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване на трона, след като приключи полицейското разследване на връзките му с Джефри Епстийн, заяви днес негов представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че каквито и да било промени в линията за наследяване на трона ще изискват консултации и постигане на споразумение с другите страни, чийто държавен глава е британският крал Чарлз Трети - брат на Андрю.

Вчера Андрю бе задържан за няколко часа от полицията в рамките на разследването.