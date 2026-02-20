ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради паднали скали е затворен пътят за Самоков, ...

Обмислят дали да махнат Андрю от линията за наследяване на трона

Бившият принц Андрю при напускането на полицейското управление Снимка: Ройтерс

Правителството на Великобритания ще обмисли ново законодателство, което да премахне Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване на трона, след като приключи полицейското разследване на връзките му с Джефри Епстийн, заяви днес негов представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че каквито и да било промени в линията за наследяване на трона ще изискват консултации и постигане на споразумение с другите страни, чийто държавен глава е британският крал Чарлз Трети - брат на Андрю.

Вчера Андрю бе задържан за няколко часа от полицията в рамките на разследването.

