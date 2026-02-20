Зеленски: Украйна не губи войната срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес и БТА.

В интервю, което даде за агенцията броени дни преди четвъртата годишнина от руската пълномащабна инвазия в съседната държава, която се пада на 24 февруари, Зеленски каза, че въпросът всъщност е дали Украйна е в състояние да победи.

"Не може да кажем, че губим войната, честно казано, със сигурност не я губим. Въпросът е дали ще спечелим, да, това е въпросът - въпрос, който обаче идва на много висока цена", обобщи позицията си украинският президент.

Той обяви, че Въоръжените кили на Украйна са освободили през последните дни 300 квадратни километра територия в южната част на страната при контраофанзива, която, по думите му, продължава.

Зеленски довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас.

Именно отказът на Киев да се откаже от промишления източен регион е основният препъникамък в преговорите.

В същото време украинският президент каза, че страната му продължава да получава от Съединените щати разузнавателна информация "на същото равнище".

Европейски войници трябва да бъдат разположени по-близо до фронтовата линия в случай на прекратяване на огъня, за да гарантират неговото спазване, призова той.

Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт.

Украинската армия също има проблеми с връзката със сателитната мрежа "Старлинк", призна Зеленски. В същото време той изтъкна, че руските въоръжени сили имат "много по-сериозни проблеми" в тази сфера, след като американският милиардер Илон Мъск дезактивира в началото на този месец терминалите, използвани от тях.