Гръцкият туризъм с двоен исторически рекорд от 23,6 милиарда евро приходи през 2025 г.

Гръцкият туризъм завърши 2025 г. с исторически триумф, поставяйки нов „двоен рекорд" както по отношение на броя посетители, така и по финансови постъпления.

Според официалните данни на Банката на Гърция, секторът е генерирал приходи в размер на 23,626 милиарда евро – сума, която никога досега не е била достигана в историята на страната. Статистиката разкрива важна тенденция: приходите от пътувания са се увеличили с внушителните 9,4% (допълнителни 2,034 млрд. евро спрямо 2024 г.), докато броят на чуждестранните туристи е нараснал с 5,6%. Този дисбаланс е положителен сигнал за гръцката икономика, тъй като показва, че страната привлича все по-платежоспособни гости и успешно увеличава средния разход на един турист.

Изненадващо силен завършек на годината бе отчетен през декември 2025 г. Само за последния месец на годината приходите са скочили с 33%, достигайки 623 милиона евро, в сравнение с 468,6 милиона евро за същия период на предходната година. Този скок потвърждава успеха на стратегията за удължаване на туристическия сезон и утвърждаването на Гърция като атрактивна дестинация за градски туризъм (city break) и през зимните месеци.

Основните постъпления идват от традиционни пазари като Германия, Великобритания и САЩ, като при американските туристи се наблюдава най-висок ръст на разходите. Експертите отбелязват, че тези резултати са постигнати въпреки засилената конкуренция в Средиземноморието и инфлационния натиск.

С тези резултати туризмът затвърждава ролята си на „тежката индустрия" на Гърция, формирайки над 20% от брутния вътрешен продукт на страната и давайки сериозен тласък за развитието на инфраструктурата през предстоящата 2026 г.