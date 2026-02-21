Русия заяви, че тази нощ е свалила 77 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха тази нощ 77 украински дрона над региони на Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 24 - над територията на Краснодарския край, (. . .), 9 - над територията на Курска област, 9 - над територията на Ростовска област, 8 - над територията на Белгородска област, 5 - над територията на Самарска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 3 - над територията на Саратовска област, 1 - над територията на Волгоградска област и 1 - над територията на Воронежка област", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че 13 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров.