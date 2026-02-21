Жителите на австралийския щат Виктория призовани да се евакуират заради горски пожари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неконтролируем горски пожар в австралийския щат Виктория в южната част на страната предизвика евакуационна тревога за жителите в близост до отдалечено миньорски селище, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, информира БТА.

Тревогата, с най-висока степен на опасност, беше обявена за района около миньорско селище А1 в региона Гафнис Крик, на около 50 километра североизточно от столицата на щата - Мелбърн.

"Най-безопасният вариант е да напуснете незабавно, преди условията да станат прекалено опасни", съобщиха от спешната служба на щата Виктория на уебсайта си, като уточниха, че пожарът все още не е овладян.

Планинският терен затрудни пожарникарите в борбата с пламъците на земята, съобщи австралийската национална телевизия Ей Би Си (ABC - Australian Broadcasting Corporation).

От 1860 г. в слабонаселената област, която е популярна сред къмпингуващите и туристите, се добави злато.

През януари хиляди пожарникари се бореха с горските пожари в Югоизточна Австралия, които разрушиха домове, прекъснаха електрозахранването на хиляди домакинства и изпепелиха големи територии готски масиви. Това бяха и най-тежките пожари, засягали някога югоизточната част на страната от "Черното лято" през 2019 г. и 2020 г., когато бяха унищожени огромни площи и загинаха 33 души.