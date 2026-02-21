Българинът от Домокос, убил затворник, остава в ареста след 10-часово заседание

С единодушно решение на разследващия съдия и прокурора бе наложена мярка „временно задържане" на 38-годишния български гражданин, извършил тежко убийство в затвора Домокос. Решението бе обявено малко преди 21:00 часа вчера и касае и двамата замесени в случая.

Процесът, който започна в 10:00 ч. сутринта, бе белязан от изтощителни разпити на двамата подсъдими, продължили до 20:30 ч.

Всеки от обвиняемите прекара повече от три часа пред разследващия орган и прокурора, давайки подробни обяснения за кървавия инцидент в затвора Домокос. 38-годишният български затворник, който вече излежава доживотна присъда, е потвърдил самоличността си на извършител на убийството на 43-годишния си съзатворник, извършено на 15 февруари.

Разследването изяснява ролята и на втория замесен, чиито показания също са отнели над три часа, в опит да се разплете схемата за внасяне на огнестрелно оръжие в корпуса на затвора.

Ключов момент в разследването остава огнестрелното оръжие – пистолет, с който българинът е произвел двата фатални изстрела срещу 43-годишния гръцки съзатворник. Въпреки тричасовите показания на извършителя, органите на реда все още проверяват версията за внасяне на оръжието чрез дрон или чрез пропуск в контрола на доставките за затвора. Балистичната експертиза трябва да потвърди дали оръжието е било използвано и при други престъпления извън стените на затвора.

Въпреки че българинът вече излежава доживотна присъда, съдебните власти наложиха нова мярка за неотклонение „задържане под стража". Този правен ход е необходим поради тежестта на новото деяние – хладнокръвното убийство. Жертвата бе простреляна фатално с два куршума в килията, което шокира обществеността и институциите в Гърция.

Българският гражданин е описван като изключително опасен престъпник с тежко криминално минало. Новата заповед за задържане гарантира, че той ще остане под специален режим на изолация, докато тече подготовката за новото дело срещу него.

Инцидентът предизвика трус в Министерството на защитата на гражданите. Затворът в Домокос, където са държани най-опасните престъпници и терористи, се счита за обект от „Тип В" (максимална сигурност). Появата на огнестрелно оръжие зад стените му е безпрецедентен пробив, който според Синдиката на затворническите служители е резултат от хроничен недостиг на персонал и остаряла техника за контрол.