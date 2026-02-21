ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ани Владимирова: Трагедията "Петрохан" разкрива ко...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22332938 www.24chasa.bg

КМГ: Хонконг продължава да е световен лидер за първични публични предлагания

КМГ

1816
Пазарът на първични публични предлагания в Хонконг навлиза в новата година със силен импулс. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Пазарът на първични публични предлагания в Хонконг навлиза в новата година със силен импулс. Към момента цели 488 компании очакват одобрение за процедурите по IPO. От началото на 2026 г. на борсата са реализирани 24 нови листвания, набрали над 87 млрд. хонконгски долара. Въпреки увеличения брой кандидатури, борсата няма да занижава стандартите при одобрението на емисиите, подчерта ръководството, с ангажимент да запази позициите на Хонконг като висококачествен международен пазар.

Данните показват, че през 2025 г. Хонконг е бил водещият световен център за набиране на капитал чрез IPO, с 37,4 млрд. щ.д. от 119 листвания, включително две от петте най-големи в света. Активността е концентрирана в секторите на здравеопазването и биотехнологиите, технологиите, медиите и телекомуникациите, индустрията и новата енергия. Индексът Hang Seng е нараснал с близо 6 500 пункта, или 32% на годишна база. Властите планират да ускорят реформите в подкрепа на иновативните и бързоразвиващи се компании.

Пазарът на първични публични предлагания в Хонконг навлиза в новата година със силен импулс. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото