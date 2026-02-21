ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина детето от Неапол с увредено донорско сърце

София  / -2°
От 120 дрона Украйна свалила 106 при среднощна руска атака

Дрон Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Украйна заяви, че тази нощ е неутрализирала 106 от 120 дрона, с които я е атакувала Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили в "Телеграм", цитирана от БТА.

От 18:00 часа вчера, на 20 февруари, руските сили започнаха да атакуват Украйна с една балистична ракета "Искандер-М", 120 дрона "Шахед", "Гербера" и "Италмас" и други типове безпилотни летателни апарати от самолетен тип.

Въздушната атака бе отблъсната от украинската авиация, от противовъздушните ракетни сили, силите за радиоелектронна борба и от мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Към 08:30 часа местно време днес, на 21 февруари, украинските сили са свалили и заглушили 106 дрона над територията на Украйна.

Дрон

